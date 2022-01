Stado dzików grasuje na placu zabaw przy ulicy Długiej w Wałbrzychu. Śpią w ogródku jordanowskim na Piaskowej Górze ZDJĘCIA

Na filmie pani Pauliny zarejestrowanym przy ul. Długiej w Wałbrzychu widać znany mieszkańcom Wałbrzycha obrazek. Stado żerujących pod blokami dzików, które nic sobie nie robią z obecności ludzi. Kilka dorodnych sztuk szuka pożywienia pod balkonami, gdzie są zainstalowane urządzenia do zabawy dla dzieci. Zwierzęta zjadają to, co ludzie wyrzucili przez okno i ryją ziemię w poszukiwaniu innych smakołyków.

- Masakra, ludzie stali i robili zdjęcia, w ogóle nie biorąc pod uwagę tego, że taki dzik może zaatakować - mówi pani Paulina. Jest przeciwna strzelaniu do dzików, zwłaszcza w mieście. - Ale uważam, że urząd miasta powinien zorganizować akcję uśpienia tych zwierząt i wywiezienia ich do lasu, tam gdzie jest ich miejsce - zauważa wałbrzyszanka.

Podobnego zdania jest wielu mieszkańców. Urzędnicy w rozmowie z nami wielokrotnie podkreślali jednak, że koszt takich zabiegów jest wysoki i mało skuteczny. Dziki, są inteligentnymi zwierzętami i wiedzą, gdzie najłatwiej zdobędą pożywienie. Wśród ludzi, którzy często je po prostu dokarmiają wyrzucając jedzenie przez balkon. należy się spodziewać, że nawet wywiezione do lasu, wrócą do miasta. A koszt takiej akcji jest wysoki.