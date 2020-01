Stand-up Wałbrzych: Damian Skóra oraz Jakub Poczęty

Nowy roku i nowi komicy! Już 24 stycznia na scenie Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury wystąpią Damian Skóra oraz Jakub Poczęty ze swoimi solowymi programami.

Damian Skóra- miał przyjemność gościć w Wałbrzychu z programem „Co?” który można zobaczyć na YT. Występował na niezliczonych polskich scenach, w Comedy Clubie, Członek krakowskiej grupy Comedy Lab oraz Kraków Stand-Up Comedy, gdzie udziela się również w języku angielskim.

Gospodarz i prowadzący kilku scen komediowych, a także aktywny muzyk (m.in. lider zespołu The Magic Juice).

Osoba transwiekowa – dziecko (czasem starzec) zamknięty w ciele 29-latka. W ubiegłorocznym konkursie na najlepszego Damiana Skórę zajął II miejsce. Nagradzany również wielokrotnie za wybitne osiągnięcia w języku łacińskim oraz w śpiewie niemym. Gdyby wcześniej zaczął robić stand-up to pewnie wystąpiłby w programie „Kuba Wojewódzki”.

Jakub Poczęty-czujny człowiek, któremu nie umknie, nic co robimy źle jako ludzkość, zadaje pytania, których nikt nie powinien zadawać i śmieje się z głupoty, również własnej. Charakteryzuje go pewność siebie, energia, szukanie kontaktu z publicznością i pewien charakterystyczny sposób bycia, który nie dopuszcza do niego myśli, że to co ma na talerzu może mu wystarczyć. Występował w TVP, u Kuby Wojewódzkiego i w Comedy Central, ale twierdzi, że najgorsze nadal przed nim.