Stara Kopalnia w Wałbrzychu ze zmienioną trasą ponownie otwarta dla turystów (ZDJĘCIA)

Od 4 maja zwiedzanie będzie dostępne dla osób indywidualnych, odbywać się będzie częściowo bez przewodnika - trasa zostanie specjalnie przygotowana i oznaczona. W każdym pomieszczeniu będzie obowiązywało ograniczenie liczby osób zgodne z zaleceniami sanitarnymi.

Wejście do części podziemnej będzie się odbywać w obecności przewodnika, co pół godziny. „Jesteśmy przygotowani na powrót turystów – nasze trasy są przygotowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Sanepidu oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego” – mówi Jan Jędrasik dyrektor Starej Kopalni. Czas zamknięcia obiekt wykorzystał na wzbogacenie ekspozycji muzealnej: „W wielu miejscach trasy zwiedzania pojawiły się nowe eksponaty, które czynią zwiedzanie naszej kopalni jeszcze ciekawszym, dlatego od 4 maja serdecznie zapraszamy” – Jan Jędrasik.

Czynne będą także wystawy w przestrzeniach obiektu: wystawa fotografii Marcina Ryczka „Harmony”, wystawa fotografii Bogdana Konopki „Lekcje ciemności w Wałbrzychu” oraz wystawa rzeźb studentów Akademii Sztuk Pięknych z Warszawy. Na terenie obiektu znajdują się miejsca dezynfekcji rąk, obowiązuje nakaz noszenia maseczek i rękawiczek.

Oferta Starej Kopalni jest skierowana do szerokiego grona odbiorców – dorosłych oraz młodszych turystów. „Otwarcie jest swego rodzaju zapowiedzią powrotu do pełnowymiarowego zwiedzania, do którego mamy nadzieję jak najszybciej powrócić.” – Jan Jędrasik.