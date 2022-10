Stare Bogaczowice: W Strudze powstał najpiękniej położony blok mieszkalny w regionie (ZDJĘCIA) Dariusz Gdesz

Wielu z nas, którzy widząc, nowy blok we wsi Struga chce tu zamieszkać. Na zlecenie gminy opracowano projekt budynku wielorodzinnego, który powstał w Strudze. Są w nim dwie klatki schodowe, łącznie 30 mieszkań: 10 lokali 3-pokojowych, 4 mieszkania 4-pokojowe i 16 mieszkań 2-pokojowych. Czterokondygnacyjny budynek o wysokości 16,58 m został przykryty dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej w kolorze antracytowym. Bryła budynku oraz rozwiązania materiałowe nawiązują do architektury regionu, przez zastosowanie łupku elewacyjnego oraz desek elewacyjnych, w celu dostosowania bryły obiektu do otoczenia. Zaprojektowano też 32 miejsca postojowe, rozlokowane wzdłuż drogi wewnętrznej. Wejścia do budynków (schody zewnętrzne) oraz rampy przeznaczone dla osób niepełnosprawnych zostały wykończone płytami granitowymi. Rozpoczęcie inwestycji nastąpiło w roku 2020. Obecnie budowa jest na finiszu.