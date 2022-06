Stare zdjęcia Hotelu „Sudety" i kilku innych z dawnego województwa wałbrzyskiego. Uwieczniono też wnętrza!

Udało nam się dotrzeć do kroniki nieistniejącego od dawna Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Turystycznej „Śnieżnik” w Wałbrzychu z siedzibą w Kłodzku. Jest tam kilka starych zdjęć hoteli, którymi w czasach PRL-u zarządzało to przedsiębiorstwo. To obiekty w: Wałbrzychu, Polanicy, Międzygórzu i Kowalowej.

Już od dawna właściwie w takiej jak przed laty formie nie funkcjonują, albo są zupełnie opuszczone – tak jak wałbrzyskie „Sudety”. Kultowy hotel, kiedyś wizytówka Wałbrzycha, już nie istnieje (pozostał tylko popadający w ruinę budynek), podobnie jak wydzielone ze „Śnieżnika” w 1982 roku Przedsiębiorstwo Turystyczne „Sudety" w Wałbrzychu.

Pozostały wspomnienia i zdjęcia sprzed lat. Są niby kolorowe, ale według obecnych standardów można mieć co do tego wątpliwości. Jakość zdjęć pozostawia zatem sporo do życzenia, ale zachęcamy do ich obejrzenia.