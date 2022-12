Starszy mieszkaniec Wałbrzycha wzywał pomocy. Sąsiedzi zadziałali skutecznie

Starszy pan wzywał pomocy, usłyszeli to sąsiedzi

27 grudnia po godz. 17 wałbrzyscy strażacy zostali wezwani przez policję na ul. Bogusławskiego na Nowym Mieście. W jednym z budynków wielorodzinnych trzeba było otworzyć drzwi mieszkania. Jego lokator był zagrożony. - Mężczyzna 62-letni wzywał pomocy. Jego sąsiedzi obawiali się, że jego zdrowie i życie jest w niebezpieczeństwie. Strażacy w asyście policji wyważyli drzwi i wpuścili do środka pogotowie - mówi Tomasz Kwiatkowski, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu.

Obawy lokatorów okazały się uzasadnione, bo po wejściu do mieszkania przedstawiciele służb zastali mężczyznę leżącego na podłodze w kuchni.

- Był osłabiony, odwodniony i wyziębiony. Przeniesiono go, udzielono pierwszej pomocy, a pracownicy Pogotowia Ratunkowego zabrali go do szpitala - zaznacza Kwiatkowski.