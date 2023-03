Stary, pusty dwór w Kochanowie niedaleko Wałbrzycha. Zabytkowy obiekt nie tak dawno tętnił życiem, jeszcze są tu ślady dawnego życia...

Stary, pusty dwór w Kochanowie nie martwy, ale w agonalnym stanie

- Kiedyś działał tutaj PGR i w tym obiekcie mieszkały rodziny, które uprawiały okoliczne gospodarstwa. Z roku na rok obiekt jednak marniał, kiedy nie dało się dłużej tu mieszkać, rodziny opuściły to miejsce. Dziś zabytek jest własnością Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (wcześniej Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa; red.), który wielokrotnie wystawiał go na sprzedaż, ale jak dotąd bezskutecznie - mówi wójt Kamiennej Góry

Podkreśla, że jest to XVIII-XIX wieczny zabytek, który przez lata pełnił funkcję mieszkalną, a remont będzie kosztował od kilku do nawet kilkunastu milionów złotych. A na to małej gminy wiejskiej po prostu nie stać.

- Od lat to miejsce jest opuszczone. Kiedyś przemknęła nam przez głowę myśl, aby przejąć to miejsce, ale dziś wiemy ze jest absolutnie nierealne przedsięwzięcie - zaznacza wójt.

Kochanów - historyczne dobra Cystersów Krzeszowa, ale nie tylko

Co ciekawe sam Kochanów to stara wieś z tradycjami, wzmiankowana w 1289 roku jako Trutlibesdorf. Majątek w Kochanowie przez lata należał do klasztoru cystersów w Krzeszowie. Następnie, jak wiele innych posiadłości włączono go do domeny Królestwa Prus.