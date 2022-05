Straszny wypadek koło Marciszowa w powiecie kamiennogórskim. Dlaczego zginął 27-latek, a jego samochód spłonął?

W strasznym wypadku między Marciszowem a Świdnikiem w powiecie kamiennogórskim zginął młody, 27-letni kierowca. To mieszkaniec powiatu lwóweckiego. Do tragedii doszło 18 maja br. Na miejscu przez wiele godzin pracowała policja, prokuratura i straż pożarna. Niestety, z zabezpieczonych przez dochodzeniowców i techników kryminalistycznych śladów nie da się nawet wstępnie wyczytać, jaka była przyczyna tragedii.

Mężczyzna jechał prawdopodobnie od strony Jeleniej Góry. Jego auto zjechało z drogi, uderzyło w drzewo i zapaliło się. 27-latek zginął na miejscu.

- To droga poza terenem zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km/godz. Ale nie jesteśmy w stanie teraz powiedzieć, jaka była przyczyna wypadku. To mogła by ć nadmierna prędkość, zasłabnięcie, awaria samochodu - mówi nam sierż. Katarzyna Trzepak- Balicka z KPP w Kamiennej Górze.