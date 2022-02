Strażacy z Boguszowa-Gorc przećwiczyli ewakuację kolei linowej na Dzikowiec

Strażacy z Boguszowa-Gorc (jednostka z Boguszowa) w sobotę, 5 lutego, wieczorem ćwiczyli ewakuację kolei linowej na górę Dzikowiec. W realnych warunkach, czyli w sytuacji kiedy było ciemno, zimno, sprzęt oblodzony i padał śnieg, wykonywali symulowaną ewakuację z użyciem technik alpinistycznych.

– Dojazd sprawdzony, Crafter bez problemu poradził sobie nawet w luźnym śniegu, możliwości oświetlenia sprawdzone, maszt bez problemu ogarnia spory zasięg, ewakuacja przećwiczona – podsumowali z zadowoleniem.

Dla strażaków z OSP Boguszów nie były to pierwsze takie ćwiczenia. Chcą być gotowi do szybkiego i skutecznego reagowania. Można powiedzieć, że są jednostką wyjątkową. W ubiegłym roku drugą w województwie, wśród OSP, pod względem dysponowanych wyjazdów, a w 2020 roku nawet pierwszą.

– W 2021 roku mieliśmy 261 wyjazdów. Nie zdarzyło się, żebyśmy do jakiegoś zgłoszonego zdarzenia nie wyjechali – mówi Emil Stroisz, naszelnik OSP Boguszów.