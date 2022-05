Strażacy z Wałbrzycha uratowali seniorkę w opałach i próbowali gasić nietypowy pożar

Strażacy z Wałbrzycha i pożar, którego nie było

Z czterech interwencji wałbrzyskiej straży pożarnej z ostatniej doby na uwagę zasługują dwa. W dzisiejszy poranek o godz. 6.30 do Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu dotarło zgłoszenie o pożarze w budynku wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada. -

Zgłaszający wyjaśniał, że z okna na parterze, gdzie mieści się lokal usługowy wydobywał się dym. Na miejsce wysłane zostały zastępy z JRG-1 - wyjaśnia Tomasz Kwiatkowski, oficer prasowy KM PSP w Wałbrzychu.

Strażacy przyjechali we wskazane miejsce i zastali na parterze fachowca prowadzącego prace remontowe, a za dym pożarowy poczytany był pył wzniecany podczas laserowego cięcia materiałów drewnopochodnych. Po rozmowie z przedstawicielem ekipy budowlanej strażacy wrócili do bazy. Był to zatem fałszywy alarm, jednakże wywołany w dobrej wierze.