Świebodzice na starych, przedwojennych widokówkach. Zobaczcie jak wtedy wyglądały! Paweł Gołębiowski

Zobaczcie jak przed II wojną światową wyglądały Świebodzice, wtedy był to Freiburg in Schlesien. Obecnie miasteczko należy do powiatu świdnickiego, ale z południowej strony bezpośrednio graniczy z Wałbrzychem. Zobaczcie zatem kilkadziesiąt przedwojennych widoków, głównie centrum Świebodzic. źródło:fotopolska.eu