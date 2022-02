Świetna zabawa, ciekawe zajęcia podczas „Głuszyckich Sztuka Ferii”. Zdjęcia!

Niestety, praktycznie dobiegły już końca ferie zimowe na naszym terenie. Od poniedziałku 14 lutego młodzi ludzie na Dolnym Śląsku powrócą do nauki. Z pewnością w przyjemnością będą wspominali wolny czas uczniowie, którzy wzięli udział w „Głuszyckich Sztuka Feriach”. Te zajęcia dla dzieci w wieku 7 – 12 lat z terenu gminy przygotowało Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy, a dofinansowane zostały z gminnego budżetu. Niestety epidemia spowodowała, że w pierwszym tygodniu ferii nie udało się zrealizować zaplanowanych zajęć.

Drugu tydzień był już jednak bardzo intensywny. „W pierwszym dniu zimowych półkolonii dzieci odwiedziły Park Wielokulturowy „Stara Kopalnia w Wałbrzychu”. Zarówno warsztaty ceramiczne, jak i spacer po industrialnych przestrzeniach i podziemnych chodnikach kopalni pozwoliły miło i edukacyjnie spędzić czas. Kolejny dzień przyniósł spotkanie z Olafem z „Krainy Lodu”, który stanowił dopełnienie zajęć sensoplastycznych z mnóstwem animacji, gier i zabaw. Ponadto w tym dniu uczestnicy zajęć mogli samodzielnie wykonać karmnik dla ptaków na równolegle prowadzonych warsztatach plastycznych. Swoistym wehikułem czasu była wycieczka do wrocławskiego Muzeum Gier i Komputerów Minionej Ery, gdzie każdy mógł zagrać w szereg gier komputerowych, jakie ponad 30 lat temu spotykało się w stacjonarnych i objazdowych salonach, a także w domach. Konsole podłączane do lampowych telewizorów z kineskopem, telewizyjne gry, których grafika przypominała techniczny rysunek ołówkiem, wciągnęły zwiedzających, podobnie jak przed laty wciągały ówczesnych grających. W kolejnym dniu zajęć dzieci uczestniczyły w „Bursztynowych wariacjach", czyli geo-zabawie, która przybliżyła dzieciom magiczny czar wyjątkowej skamieniałej żywicy. Dzieci dowiedziały się, czym jest bursztyn, skąd się wziął i jakie są jego właściwości. Mogły też wykonać prace plastyczne, których podstawowym elementem był właśnie ten minerał. Tego samego dnia warsztaty malarskie poprowadził także głuszycki malarz artysta Ryszard Berczyński. Zimowe półkolonie zakończyły się wycieczką do „Zagrody Pasternak” i na spotkaniem z lutomierskimi serami’ – informują w Głuszycy.