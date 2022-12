Szał cenowy na stacji paliw. Gigantyczne kolejki i korki na Wrocławskiej w Wałbrzychu. Można zaoszczędzić krocie!

Promocja na wybranych stacjach Circle K potrwa dziś tylko do 17.00, a tańsza benzyna i olej napędowy o 1 zł za litr to prawdziwa gratka.

- Szał cenowy panuje dziś na Circle K na Wrocławskiej. Wszystkie paliwa tańsze. Kupiłem ile mogłem. Niestety tylko do kanistrów, bo bak miałem pełny po wczorajszym tankowaniu - informuje nas Czytelnik, pan Michał z Wałbrzycha i zaznacza, że gdyby wiedział o promocji, to by wczoraj nie tankował.