Szalał na Nowym Mieście w Wałbrzychu i uszkadzał zaparkowane samochody! Zdjęcia

Obijał się samochodem o kolejne pojazdy

Znaleźli sprawcę szybko, w jego mieszkaniu[/sc]

Do zdarzenia doszło 30 stycznia około godziny 17:30, policjantów wezwano na ul. Asnyka w Wałbrzychu. Świadkowie opowiedzieli, że kierujący samochodem osobowym mężczyzna wjechał w cztery zaparkowane na ulicy samochody, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Zgodnie z relacją wyglądał on na kompletnie pijanego.

Funkcjonariusze znaleźli samochód sprawcy i zatrzymali go w jego mieszkaniu. Istotnie trzeźwość mężczyzny budziła wątpliwości, badanie retrospektywne wykazało u niego dokładnie 3,05 promila w organizmie. Mundurowi od razu odebrali 42-latkowi prawo jazdy i znaleźli mu celę w wałbrzyskiej komendzie.