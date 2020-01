Szczawno-Zdrój będzie gościć Zarząd Związku Miast Polskich

W piątek, 17 stycznia 2020 r. Szczawno-Zdrój będzie gościć około 50 prezydentów, wójtów i burmistrzów na posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich.

Związek Miast Polskich to najstarsza polska organizacja samorządowa o tradycji sięgającej czasów II Rzeczpospolitej. Skupia ponad 310 miast, w których mieszka ponad 73% miejskiej ludności kraju. ZMP jest stowarzyszeniem miast, mającym na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich. Wizyta samorządowców z całego kraju będzie okazją nie tylko do nawiązania relacji, ale także promocji naszego uzdrowiska.