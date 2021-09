Szczawno-Zdrój: Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (ZDJĘCIA) Dariusz Gdesz

Trwa budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Słonecznej w Szczawnie-Zdroju. To największa inwestycja w historii uzdrowiska. Jej wartość to około 25 milionów złotych. W tym ponad 22,14 mln zł mają kosztować prace budowlane, a 2,7 mln zł wyposażenie. Wykonawcą ZSP jest firma SirBud. Zespół Szkolno-Przedszkolny będzie częścią kompleksu sportowo-oświatowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej gdzie znajduje się już hala widowiskowo-sportowa, boisko oraz pływalnia Delfinek. Prace budowlane przy nowym obiekcie mają zakończyć się do 2022 roku, a w 2023 roku zostanie przekazany do użytkowania.