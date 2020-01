Szczawno-Zdrój ma już swój paczkomat!

Po drodze do pracy albo przy okazji zakupów…

Paczkomat z charakterystycznym, łatwym do dostrzeżenia logo pojawił się w Szczawnie-Zdroju przy ulicy Łączyńskiego 44 , gdzie mieści się centrum handlowe zlokalizowane wokół marketu Tesco. Tak dogodna lokalizacja, pozwalająca na odbiór i nadawanie paczek na przykład przy okazji zakupów, to znak rozpoznawczy maszyn InPostu, pojawiających się coraz częściej nie tylko w metropoliach, ale też mniejszych miejscowościach i gminach. Coraz więcej osób dostrzega zalety bezobsługowej dystrybucji paczek: możliwość nadania i odbioru o dowolnej porze, bez marnowania czasu w kolejkach na poczcie czy konieczności dopasowywania planu dnia do godzin pracy kurierów. Klientów przekonują także konkurencyjne ceny korzystania z Paczkomatów, jedne z najniższych na rynku za tego typu usługi, a także szeroka dostępność związana z rosnącą liczbą punktów paczkomatowych w całej Polsce (obecnie sieć liczy ponad sześćset maszyn i niemal codziennie oferuje nowe lokalizacje).

Nie tylko logicznie, ale też ekologicznie

Paczkomaty prawdziwie zrewolucjonizowały branżę dystrybucji przesyłek. Kluczem do ich popularności jest nie tylko szeroko pojęta wygoda, ale także prosty w obsłudze, bardzo intuicyjny system. Prosty interfejs ekranowy, precyzyjne instrukcje zarówno na stronie internetowej, jak i w samych Paczkomatach, opcje śledzenia przesyłek, natychmiastowe powiadomienia i wygodne płatności – to wszystko daje użytkownikom maksimum komfortu przy maksymalnej oszczędności czasu.

Zbiorowe skrytki pocztowe mają jeszcze jedną, ogromną i kluczową w dzisiejszym świecie zaletę: są po prostu formą najbardziej ekologiczną. Transport przesyłek z danego rejonu odbywa się w jedno miejsce – a to oznacza mniej korków, hałasu i spalin, generowanych przez samochody rozwożące paczki pod poszczególne adresy. Zresztą sami użytkownicy też rzadko korzystają z auta, żeby przywieźć lub odebrać paczkę do Paczkomatu – bo w założeniu maszyny są zlokalizowane dosłownie na wyciągnięcie ręki: na osiedlach mieszkaniowych, przy sklepach czy pasażach handlowych, tak, by można było przesyłać paczki „po drodze” i „przy okazji”. To sprawia, że idea samoobsługowych, zdalnie otwieranych skrytek pocztowych wpisuje się nie tylko w postawę proekologiczną, ale też zachęca użytkowników do prozdrowotnych spacerów.

Nadawanie paczek – krok po kroku

Kilka kroków do najbliższego Paczkomatu oznacza możliwość nadania paczki dosłownie w kilka chwil. Można to zrobić na dwa sposoby: przygotowując wcześniej etykietę wygenerowaną ze strony internetowej InPostu lub bezpośrednio korzystając z wybranej maszyny. Etykieta wygenerowana przez formularz na stronie, zawierająca gotowe dane i gabaryty paczki, powinna być naklejona na opakowanie i zeskanowana na ekranie Paczkomatu, by zdalnie otworzyć odpowiednią skrytkę. Przesyłka nadawana bezpośrednio przez wybrany Paczkomat będzie wymagała wpisania danych na ekranie maszyny. W obu przypadkach płatności dokonuje się za pośrednictwem internetu, kartą płatniczą w Paczkomacie bądź BLIKIEM.

Odbieranie paczek – rewolucyjna aplikacja InPost Mobile

Kiedy zamówiona przesyłka trafia do wybranego Paczkomatu, można ją podjąć od razu po otrzymaniu powiadomienia drogą mailową i SMS-em. Wystarczy wpisać na ekranie maszyny numer telefonu odbiorcy i sześciocyfrowy kod odbioru lub po prostu zeskanować otrzymany wraz z powiadomieniem kod QR. Warto też zainstalować w telefonie aplikację InPostMobile, by móc korzystać z nowej opcji zdalnego otwierania skrytki. Teraz można to zrobić dosłownie jednym ruchem, bez konieczności korzystania z ekranu maszyny.

Jeszcze szybciej i jeszcze wygodniej niż dotychczas.