Szczawno-Zdrój na starych widokówkach. Zobaczie, niektóre robione były w zimie (są też unikaty)

Mistrz kierownicy wiezie choinkę przez Wałbrzych! Nie jest ważne jak, grunt to dostarczyć drzewko do domu! [ZDJĘCIA]

Nie jedną, a jeśli dobrze policzyliśmy to co najmniej cztery choinki upchnął w bagażniku dzielny kierowca, który mknął dzisiaj przez Wałbrzych. I co z tego, że...