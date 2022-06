Szczawno-Zdrój na starych zdjęciach - kiedy jeszcze nazywało się Bad Salzbrunn! Paweł Gołębiowski

Przed nami weekend. Zapowiadana jest ładna pogoda. Na pewno wielu z Was wybierze się gdzieś na spacer - być może do Szczawna-Zdroju? Zobaczcie jak wyglądało to uzdrowisko przed II wojną światową - kiedy jeszcze nazywało się Bad Salzbrunn? Jeden z Czytelników udostępnił nam stare, przedwojenne widokówki ze swojej bogatej kolekcji. Widać na nich, że sporo w uzdrowisku zmieniło się, ale większość miejsc można rozpoznać. Zobaczcie!