Szczawno-Zdrój: Niezwykłe konstrukcje na placu zabaw w Parku Szwedzkim!

Na przebudowywanym placu zabaw w Parku Szwedzkim w Szczawnie-Zdroju stoją już niezwykłe konstrukcje. Między innymi wielkie drewniane bele, jakieś liny. Do tego masa piasku. Wszystko to robi wrażenie i wzbudza zainteresowanie (szczególnie młodych mieszkańców uzdrowiska i ich rodziców). A to jeszcze nie koniec. Prace w zabytkowym parku trwają.

Inwestycja o wartości prawie 1,5 mln zł ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Oprócz piaskownic i urządzeń dla dzieci starszych i młodszych, wykonane będą ścieżki i nasadzenia zieleni.

Zobaczcie jak obecnie wygląda przebudowywany plac zabaw w Parku Szwedzkim!