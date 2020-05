Szczawno-Zdrój: Radni chcą pomóc przedsiębiorcom

Wszystko wskazuje na to, że mali i więksi przedsiębiorcy ze Szczawna-Zdroju otrzymają w najbliższym czasie pomoc ze strony gminy. Nie dostaną co prawda pieniędzy, ale będą mogli liczyć na ulgę w podatkach. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej, 29 maja, projekt uchwały w tej sprawie chce przegłosować będąca w przewadze grupa radnych.

– Co prawda burmistrz na poprzedniej sesji zaproponował już ulgi, ale miałyby one dotyczyć tylko wybranych grup, czyli między innymi hotelarzy, czy fryzjerów i tylko na dwa miesiące. My chcemy pójść dalej – mówi Michał Broda, przewodniczący Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju i jeden z inicjatorów wprowadzenia nowych uchwał. Wyjaśnia, że oni chcą aby zwolniony z podatku od nieruchomości na trzy miesiące (kwiecień, maj, czerwiec) był każdy przedsiębiorca z uzdrowiska, który złoży wniosek, że w związku z epidemią koronawirusa obroty w jego firmie spadły o co najmniej 15 procent. – Ustawa rządowa na to pozwala, warto chyba zatem pójść na rękę ludziom, którzy teraz przeżywają naprawdę trudne chwile – mówi Broda.