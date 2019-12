Szczawno-Zdrój: Ruszyła akcja „Podziel się ciepłem”

W Szczawnie-Zdroju we wtorek, 31 grudnie 2019 roku stanęła szafa, w której każdy może zostawić ciepłe okrycie i każdy potrzebujący może je zabrać. To inicjatywa Klubu Radnych Szczawno-Zdrój Możliwości. – Autorką pomysłu jest radna Agnieszka Wilk, a jego realizacja zajęli się radni i członkowie stowarzyszenia Szczawno Zdrój Możliwości. Inspiracją była natomiast inicjatywa pana Sikonia związana z lodówka społeczną – wyjaśnia Michał Broda, przewodniczący Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju.

Szafa do „Dzielenia się ciepłem” ustawiona jest przy sklepie „Rondo” przy ul. Bukowej 3.