Szkoła w Szczawnie - Zdroju będzie najbardziej nowoczesną nową placówką edukacyjną na Dolnym Śląsku. Gotowa ma być w kwietniu 2023! Adrianna Szurman

W Szczawnie - Zdroju dobiega końca budowa najnowocześniejszej szkoły w regionie. Będzie tu także przedszkole. Już działa basen i hala sportowa. Na zdjęciu od prawej Tomasz Rudziński, który odpowiada za sprawy elektryczne i audio, Marta Rybińska, kierownik budowy i pan Darek, jeden z pracowników Zobacz galerię (86 zdjęć)

Dobiega końca budowa nowoczesnej szkoły w Szczawnie - Zdroju w powiecie wałbrzyskim. W zasadzie jest to cały kompleks budynków. Już teraz dzieci korzystają z basenu i hali sportowej, a docelowo także ze szkoły i przedszkola. Wykonawca, wałbrzyska firma Sirbud, ma czas do końca kwietnia na odbiory. Całość już dzisiaj wygląda imponująco. Szkoła jest ogromna i bardzo nowoczesna. Przy każdym wejściu będą wideodomofony, a bezpieczeństwa będzie strzegło ponad 60 kamer. Zaglądamy do środka, zobaczcie zdjęcia.