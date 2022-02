Szok. Potrącenie czwórki pieszych na przejściu na Piaskowej Górze i na Nowym Mieście w Wałbrzychu

Dwa potrącenia pieszych na oznakowanych przejściach w Wałbrzychu

Do pierwszego wypadku, o którym informowaliśmy, doszło w piątek 4 lutego około godziny 19:30 na Nowym Mieście. Dziś wiadomo już więcej o tym zdarzeniu. 69-letni kierujący autem osobowym jadąc ul. Piłsudskiego nie zauważył dwóch będących na przejściu dla pieszych nastolatek i wjechał w nie. Obie dziewczyny trafiły do szpitala. Na szczęście doznały obrażeń nie zagrażających ich życiu. Wykonujący czynności procesowe policjanci ruchu drogowego odebrali mieszkańcowi naszego miasta prawo jazdy. Wszyscy uczestnicy byli trzeźwi.

Już następnego dnia doszło do kolejnego dramatu w Wałbrzychu. Jak informują policjanci z wałbrzyskiej komendy, 5 lutego również około godziny 19:30 - jadąca ul. Wrocławską w Wałbrzychu 56-latka nie zauważyła dwóch kolejnych przechodzących przez jezdnię osób. Do potrącenia doszło na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Piotrowskiego. 24-letnia kobieta oraz 26-letni mężczyzna trafili do szpitala. Na szczęście nic poważnego im się nie stało. Sprawczyni zdarzenia ukarana została mandatem karnym w kwocie 2,5 tysiąca złotych.