Szok. W Głuszycy 88-latek wjechał samochodem w ludzi stojących w kolejce do apteki, w tym w matkę z wózkiem

O pełnym zgrozy zdarzeniu poinformował dzisiaj rzecznik wałbrzyskiej policji, podkomisarz Marcin Świeży. Jak mówi, było tylko o włos od tragedii. 88-letni kierowca samochodu osobowego tłumaczył policjantom, że po prostu pomylił pedał hamulca z pedałem gazu i dlatego wjechał na chodnik, gdzie ludzie czekali w kolejce do apteki. Wśród nich była matka dwuletniego dziecka w wózku.

- Wszystko działo się wczoraj około godziny 13:30 w Głuszycy na ul. Sienkiewicza. Policjanci otrzymali wiadomość, że doszło tam do wypadku drogowego. Z opisu osób, które brały udział w zdarzeniu wynika, że starszy mężczyzna wjechał samochodem na chodnik, a następnie w grupę osób stojących w kolejce do apteki. Jednej z kobiet miał przejechać po stopie i najechać na wózek, w którym było małe dziecko. Na szczęście 2-latkowi się nic nie stało. Sprawca zatrzymał się 20 metrów dalej, a świadkowie od razu zabrali mu kluczyki do samochodu - relacjonuje podkom. Świeży.