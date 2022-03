Szukamy w Wałbrzychu Moskali, ale nie ma. Za to znaleźliśmy taką pamiątkę po żołnierzach radzieckich. Wraca sprawa pomnika czerwonoarmistów

- Dzień dobry szanowni Państwo, dzisiaj przychodzą takie dni, że może być i III wojna światowa. Szukamy w Wałbrzychu Moskali, ale nie ma. Za to znaleźliśmy taką pamiątkę po żołnierzach radzieckich, to my teraz zrobimy im coś dobrego - mówi do kamery pan Wołodymyr i wskakuje na pomnik przy ulicy Czajkowskiego, a następnie na odlanej z betonu podobiźnie radzieckiego żołnierza wiesza ukraińską flagę.