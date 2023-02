Szukasz pracy? Oto najnowsze oferty z Wałbrzycha i okolicy(Z PUP). Zobaczcie! Paweł Gołębiowski

Nie masz pracy, albo chcesz ją zmienić? Zajrzyj do naszej galerii - pod zdjęciami zamieszczone są oferty zatrudnienia w Wałbrzychu i okolicy. To propozycje z Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. Oczywiście, te najnowsze. Być może, któraś oferta Was zainteresuje. Zachęcamy do obejrzenia!