Ta wałbrzyska szkoła sama załatwiła obie kruszywo i załatała co trzeba [ZDJĘCIA]

Co ważne, łataniem dziur i równaniem terenu zajęli się, w ramach wolontariatu, pracownicy i nauczyciele SP 5. - Nie trzeba ich było długo namawiać - mówi pani dyrektor. Jak zaznacza, dzięki wsparciu KSS Bartnica i ciężkiej pracy personelu szkoły, teren wokół placówki - choć nie jest jeszcze może idealnie równy - to jest już bezpieczny i dla biegających po nim uczniów, i dla przyjeżdżających tu aut.

- Teren przed naszą szkołą, służący także częściowo za parking, m.in. dla rodziców przyjeżdżających po dzieci, był już tak dziurawy, że zaczęliśmy się wręcz bać o bezpieczeństwo naszych uczniów. A ponieważ współpracujemy z Kopalniami Surowców Skalnych w Bartnicy, postanowiliśmy poprosić kopalnię o podarowanie kruszywa, na które nie byłoby nas stać, a które jest tak ważne dla bezpieczeństwa. I przyjechało do nas 15 ton materiału. Serdecznie za to dziękujemy! - mówi Arletta Lenkiewicz, dyrektorka SP 5 na wałbrzyskim Podgórzu.

- Dla naszej spółki bardzo ważne jest to, że pracownicy szkoły sami zajęli się działaniami związanymi z wysypaniem kruszywa. Łatwo jest bowiem wszystkie zadania zlecać komu innemu. Tymczasem SP 5 pokazała, że jest dobrym, oszczędnym gospodarzem. Gdy szkoła poprosiła nas o bezpłatne kruszywo, to postanowiliśmy je podarować, ze względu na bezpieczeństwo uczniów. A to, że pracownicy i nauczyciele sami podjęli się załatania dziur, budzi nasz szacunek. Bo właśnie taką współpracę, gdy każdy daje coś od siebie, uważamy za najbardziej efektywną - mówi Radosław Mechliński, kierownik należącej do KSS Bartnica bocznicy kolejowej przy ul. Tunelowej na wałbrzyskim Podgórzu, który koordynował działania związane z przyznaniem SP 5 kruszywa.

To nie pierwszy przykład dobrej współpracy KSS Bartnica i SP nr 5. To właśnie w tej szkole działa finansowana przez kopalnię drużyna siatkówki dla dzieci „Podgórze graFair Play”. KSS Bartnica zapewnia uzdolnionym sportowo uczniom bezpłatne treningi, profesjonalnego trenera i stroje, szkoła natomiast - za zgodą miasta Wałbrzych - udostępnia bezpłatnie małym siatkarzom nowoczesną salę sportową na treningi. - Ta mądra, służąca dobru dzieci współpraca trwa już od lat i jesteśmy z niej bardzo zadowoleni - podkreśla Jakub Madej, prezes KSS Bartnica.

Skorzystali też niepełnosprawni

Warto zaznaczyć, że SP nr 5 to już druga w ostatnim czasie placówka edukacyjna z wałbrzyskiego Podgórza, którą Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy wsparły bezpłatnym kruszywem. Z podobnej pomocy skorzystał niedawno Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, kształcący niepełnosprawnych z Wałbrzycha. Tam także, dzięki bezpłatnemu kruszywu od kopalni oraz pracy kadry, która sama równała teren, niepełnosprawni na wózkach mogą łatwiej przemieszczać się po dziedzińcu i parkingu szkoły.