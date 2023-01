Tajemnicza wieża widokowa na Wieżycy koło Dobromierza to ulubiona wieża Dolnoślązaków. Kiedyś wykonywano tu wyroki śmierci.. ZDJĘCIA Adrianna Szurman

Wieża widokowa na Wieżycy w Dobromierzu i jej cudowne widoki oraz niezwykła historia przyciągają miejscowych i Dolnoślązaków z regionu Czerwona Strzała

Wieża widokowa na Wieżycy w gminie Dobromierz wygrała właśnie konkurs branżowego portalu "Wieże widokowe Dolnego Śląska” na ulubioną wieżę Dolnoślązaków. Co ciekawe zebrała dużo głosów, ale wielu mieszkańców regionu nigdy tu nie było ani o niej nie słyszało. Stoi na górze szubienicznej, gdzie w przeszłości kat ze Świdnicy wykonywał tu wyroki... Ma bogatą historię, a zbudowano ją po to, by lepiej dostrzec wroga w czasie bitwy. Roztacza się z niej piękny widok na panoramę Przedgórza Sudeckiego i cudowne jezioro w Dobromierzu.