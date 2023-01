Tajemniczy kompleks „Riese" ciągle fascynuje. Sztolnie Walimskie zwiedziło już ponad 2,5 mln osób! Zdjęcia obiektu!

Niemcy do budowy kompleksu Riese wykorzystywali więźniów Gross-Rosen

Projekt o nazwie „Riese” (pol. Olbrzym) hitlerowcy zaczęli realizować w Górach Sowich i w zamku Książ w 1943 roku. Co prawda to co działo się wtedy na frontach II wojny światowej zaczęło zapowiadać ich klęskę, ale być może wierzyli jeszcze w odmianę losu, m.in. za sprawą jakiejś cudownej broni. Niektórzy przypuszczają, że miała być produkowana właśnie w obiektach Riese.

Tego nie wiadomo na pewno, ale w okolicach Wałbrzycha w jakimś celu drążono ogromne, podziemne sztolnie, korytarze, komory. Wznoszono także budowle naziemne. Na potrzeby projektu przebudowywano również zamek Książ. Ucierpiały komnaty pozbawiane elementów wspaniałej architektury. Kopano pod zamkiem. Prawdopodobnie w dawnej rezydencji Hochbergów przygotowywano kwaterę dla Adolfa Hitlera.

Na budowie podziemnego kompleksu pracowało około 13,5 tysiąca więźniów obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, jeńców wojennych oraz robotników przymusowych. Blisko połowa z nich nie przeżyła, wycieńczona ciężką pracą, głodem i chorobami.