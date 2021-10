Tajemniczy obiekt, który widzicie z Waszych okien na Podzamczu w Wałbrzychu. Co to jest? Dariusz Gdesz

Z okien wysokich budynków na Podzamczu w Wałbrzychu, od strony Bolkowa możecie zobaczyć tajemniczą kopułę górującą pod horyzontem. Wiemy, co to jest. 15 km w linii prostej we wsi Pastewnik znajduję się radar meteorologiczny, jeden z ośmiu w kraju. Radar wykrywa opady, chmury, burze oraz inne zjawiska atmosferyczne. Zasięg tego urządzenia to około 150-200 km. Został zbudowany na terenie byłej wojskowej stacji radiolokacyjnej. Możemy tu zobaczyć resztki wojskowych schronów, budynków, garaży i fundamentów stacji radiolokacyjnych. Zobaczcie zdjęcia