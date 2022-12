Tajemniczy pożar mieszkania w Boguszowie-Gorcach pod Wałbrzychem. Nieznana przyczyna, a ogień strawił wszystko

Pożar wybuchł w mieszkaniu na parterze w wielorodzinnym budynku przy ul. Słowackiego w Gorcach - dzielnicy Boguszowa-Gorc w powiecie wałbrzyskim.

Pierwsi na miejsce dotarli lokalni strażacy ochotnicy.

- Wczorajsza noc nie była spokojna dla naszych strażaków. Chwilę po godzinie 22:30 zostaliśmy zadysponowani do pożaru mieszkania przy ulicy Słowackiego 7. Po dojeździe na miejsce mieszkańcy zostali ewakuowani z budynku a my przystąpiliśmy do działań gaśniczych - relacjonują strażacy ochotnicy z OSP Gorce.