Tak działa Fundacja na Pomoc Zwierzętom w Wałbrzychu. Dlaczego nie oddaje niektórych psów i skąd pieniądze na dom?

- Długo nosiłam się z zamiarem opowiedzenia Państwu o nas, o tym co robimy na co dzień, jak działamy... I właśnie teraz się na to zdecydowałam, bo nie chcę żeby moja fundacja była wrzucona do jednego worka z innymi. Robię to też dla tych, którzy nam zaufali i nas wspierają, bo to im przede wszystkim należy się rzetelny przekaz informacji na temat tego, jak funkcjonujemy - mówi pani Joanna Sobina, założycielka Fundacji na Pomoc Zwierzętom.

To osoba oddana im bezgranicznie. Zwierzętom pomaga od 30 lat. Od kilku wspiera ją siostra Karolina i mąż Mirek. Przez cały czas, aż do 2014 roku robili to wyłącznie z prywatnych środków. Ale potrzebujących wsparcia i leczenia czworonogów przybywało z każdym dniem. Bo do kogo zapukać w środku nocy w sprawie potrąconego psa, przejechanej sarny, czy lisa w opłakanym stanie? Do kogo pójść w sprawie wyrzuconych na ulicę kociąt, albo przymierających na łańcuchach stróżów boguszowskich domów, jeśli nie do pani Asi? Kto nigdy nie odmawia pomocy?