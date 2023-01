Tak dziś wygląda Atlantis w środku! Zajrzeliśmy do kultowego miejsca w rynku w Wałbrzychu, gdzie była lubiana i popularna dyskoteka

Była dyskoteka Atlantis w Wałbrzychu to dzisiaj totalna ruina. Tak wygląda kamienica Rynek 8 w środku

Dyskoteka Atlantis w Wałbrzychu to w latach 90. i w pierwszych latach 2000 roku była najbardziej kultowa dyskoteka w mieście. Bawili się tutaj nie tylko mieszkańcy Wałbrzycha, ale także całego regionu. Potężny klub działał na kilku poziomach, gdzie grał różne gatunki muzyki. Po tym, jak w dyskotece coraz częściej gościli gangsterzy wymuszający haracze, zaczął się powolny upadek klubu. Dyskotekę w końcu zamknięto na cztery spusty. W zamkniętym obiekcie najpierw doszło do pożaru, a później do katastrofy budowlanej, w wyniku której runął strop nad główną salą,gdzie odbywały się dyskoteki w Atlantisie. W międzyczasie zza ściany wyprowadził się również BANK PKO SA i przeniósł siedzibę do kamienicy pod Kotwicą na przeciwko kamienicy Rynek 8 i 8a (tu siedzibę miał bank; red.). Stało się tak po incydentach z ulatniania się dwutlenku węgla i zatruć pracowników. Jego źródła nie udało się zlokalizować.