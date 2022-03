Tak dzisiaj wygląda Hotel Sudety w Wałbrzychu w środku! Tylko u nas, nigdzie niepublikowane aktualne zdjęcia! Adrianna Szurman

Hotel Sudety w Wałbrzychu rozpala wyobraźnię mieszkańców i miłośników Urbexu. Ostatnie zdjęcia, które pokazywaliśmy po zamknięciu hotelu pochodziły z 2010 roku. Dzisiaj po raz pierwszy publikujemy aktualne, współczesne zdjęcia ze środka Sudetów. Co zostało z dawnej świetności miejsca, które gościło gwiazdy sportu, telewizji, estrady czy polityki? To była perła Wałbrzycha lat 70. i 80. Obiekt reprezentacyjny, symbol dobrobytu miasta. Niestety, nic nie wyszło z zapowiadanego remontu hotelu i dostosowania do obostrzeń przeciwpożarowych. Tak dzisiaj jest w środku! W szafie wisi jeszcze frak kelnera, a w popielniczce są nresztaki wypalonych papierosów… Zobaczcie.