Tak dzisiaj wygląda w środku budynek po Banku PKO BP w Rynku w Wałbrzychu. Zobaczcie ZDJĘCIA!

- W piwnicy, przy jednej ze studzienek, w pewnym momencie nagle wydostał się jakiś gaz i od razu dotarł do dróg oddechowych. Gdy wyszedłem na zewnątrz, źle się poczułem. Nie wiemy, co to jest. Być może to nawet związek gazów, który może być wybuchowy – mówił w lipcu 2004 roku Słowu Polskiemu Gazecie Wrocławskiej kapitan Ryszard Mleczko z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu. Właśnie on trafił do szpitala z objawami podtrucia tlenkiem węgla.