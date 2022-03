Tak pracowali górnicy na Dolnym Śląsku zaraz po II wojnie światowej [UNIKATOWE ZDJĘCIA]

Warto wspomnieć, że Wałbrzych przetrwał II wojnę niemal nietknięty. Ze względu na czynne kopalnie i zakłady przemysłowe, miasto było bardzo cenną zdobyczą wojenną. Już w maju 1945 roku ściągnięto tutaj inżynierów, którzy mieli zarządzać pracami kopalń i zadbać o to, by węgiel wciąż był wydobywany.

Co ciekawe, do Wałbrzycha ściągano repatriantów pochodzących również z terenów górniczych, które wcześniej należały do II RP. Przyjeżdżali tutaj głównie mieszkańcy Borysławia, Drohobycza czy Stanisławowa, a także pozostałej południowo-wschodniej części Kresów, obecnie terenów należących do Ukrainy.