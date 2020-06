Tak się pompuje w Wałbrzychu i okolicach! Kto robił pompki dla Wojtusia i innych dzieci? [FILMY]

W internecie krążą dziesiątki filmików, na których policjanci, ratownicy, urzędnicy, pracownicy firm robią pompki w ramach akcji Gaszyn challenge. W zabawie chodzi o to, by wesprzeć dzieci chorujące na SMA (rdzeniowy zanik mięśni). Trzeba zrobić 10 pompek lub przysiadów i wpłacić 5 zł na rzecz maluchów, a następnie nominować do zadania inne grupy osób. Jeśli nie podejmą wyzwania, powinni wpłacić 10 zł. Podczas akcji, którą wymyślił strażak z Gaszyna, udało się uzbierać ponad 10 mln zł. To więcej niż zakładano, bo na leczenie i rehabilitację za granicą trzeba było uzbierać 9 mln zł. Akcja trwa, bo pomocy potrzebują też inne dzieci. Na Dolnym Śląsku zbierane są pieniądze na terapię genową dla Mii. Tak pomagają wałbrzyszanie i mieszkańcy okolic! Kliknijcie w galerię.

Wybory 2020: zadaj pytanie kandydatom na prezydenta Wideo