Tak wygląda obecnie ulica Świętej Jadwigi w Wałbrzychu. Aktualne zdjęcia! Paweł Gołębiowski

Po przerwie spowodowanej m.in. pandemią powracamy do prezentowania aktualnych zdjęć wałbrzyskich ulic. Pokazujemy je na prośbę naszych Czytelników. Zwłaszcza, ci którzy wyjechali kiedyś na stałe z miasta chcą bowiem zobaczyć jak wyglądają obecnie miejsca, które pamiętają, gdzie mieszkali, do których czują sentyment. Pokazujemy zatem ulicę po ulicy, kamienicę po kamienicy. Znajome bramy, okna, zaułki. Zobaczcie teraz jak w piątek, 17 lutego 2023 roku wyglądała ulica Świętej Jadwigi (przed II wojną światową była to Wasserstrasse). To krótka uliczka w ścisłym centrum miasta. Łączy Rynek z ul. Adama Mickiewicza.