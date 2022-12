Tak wygląda w środku budynek po Banku PKO BP koło byłego Atlantisu w Rynku w Wałbrzychu. Zobaczcie ZDJĘCIA! Adrianna Szurman

Od lat stoi pusta kamienica 8a w sercu Rynku Wałbrzycha. To ta sąsiadująca z byłą dyskoteką Atlantis. Po tym, jak uciekł z niej bank PKO BP i przeprowadził się do Kamienicy pod Kotwicą na przeciwko, czas się tu zatrzymał. Ostatni kalendarz na jednej ze ścian w pomieszczeniach na piętrze jest z 2011 roku. Kamienicę wyłączono z użytkowania, bo wydobywały się tu tajemnicze gazy. W 2004 roku do szpitala na badania trafiło 140 osób. Kilka wcześniej zemdlało. Zobaczcie, jak ten budynek wygląda dzisiaj w środku.