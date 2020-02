Tak wygląda w środku komisariat na Podzamczu za 20 mln zł! Na dachu już rośnie trawa (ZDJĘCIA)

Nowy Komisariat Policji na Podzamczu w Wałbrzychu

Komisariat na Podzamczu wygląda okazale i można go porównać do nowoczesnego biurowca. W środku jest dużo światła, obiekt jest przestronny, klimatyzowany, elegancki. Służbę będą tu pełnić policjanci z dwóch komisariatów: I KP, który dziś znajduje się na Piaskowej Górze oraz funkcjonariusze z V KP w dzielnicy Biały Kamień.

Komisariat na Podzamczu zajmuje powierzchnię około 3000 metrów kwadratowych

Komisariat na Podzamczu składa się z trzech obiektów - głównego, w którym znajduje się recepcja, dyżurka oficerska, gabinety komendantów, czy pracowników oraz nowoczesna sala multimedialna, w której będą odbywać się odprawy. Poza głównym gmachem są jeszcze dwa mniejsze. Jeden, szczególnie wyczekiwany przez mundurowych w okolicy.

To nowoczesna, w pełni zautomatyzowana strzelnica z czterema stanowiskami do ćwiczenia i salą dla prowadzącego szkolenia. Będzie można tu strzelać nawet z odległości 25 metrów. A to ważne, bo dziś policjanci trenują strzelanie w przenośnym kontenerze, gdzie mogą strzelać co najwyżej z 15 metrów... Na parterze budynku znalazły się również garaże.