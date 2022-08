Tak wyglądał Mieroszów przed II wojną światową. Zobaczcie stare zdjęcia! Paweł Gołębiowski

Zobaczcie jak wyglądał Mieroszów przed II wojną światową. Wtedy, za Niemca, był to Friedland in Niederschlesien. Miasteczko w pobliżu granicy z Czechami zamieszkuje obecnie około 4 tysięcy osób. Nie jest to wiele. Ale miasteczko jest stare – prawa miejskie uzyskało około 1354 roku. Zobaczcie je na starych widokówkach sprzed 1945 roku.