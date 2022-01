Tak wyglądał wałbrzyski Sobięcin (wtedy Hermsdorf) przed II wojną światową. Zobaczcie! Paweł Gołębiowski

Zobaczcie jak przed II wojną światową wyglądał Sobięcin, dzielnica Wałbrzycha. Teraz ta część miasta cieszy się złą sławą. Marne drogi, zrujnowane kamienice, bieda, a do tego chuligani. To stereotyp, bo Sobięcin zmienia się, ale tzw. łatka do niego przylgnęła. A przed wojną to było przyzwoite przemysłowe miasteczko o nazwie Hermsdorf. Zobaczcie kilka ogólnych widoczków i zdjęcia głównej ulicy – obecnie 1 Maja.