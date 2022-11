Tak wyglądały Świebodzice przed dziesiątkami i setkami lat. Zobaczcie stare zdjęcia i ryciny!

Zobaczcie jak wiele lat temu, jeszcze przed II wojną światową wyglądały Świebodzice – miasteczko położone pomiędzy Wałbrzychem a Świdnicą. Co prawda bliżej stąd do Wałbrzycha (miasta graniczą ze sobą) ale Świebodzice należą do powiatu świdnickiego. Miasto leżące na skraju Książańskiego Parku Krajobrazowego było kiedyś własnością rodu Hochbergów.

W świebodzickim kościele znajduje się nawet krypta grobowa, w której spoczęło wielu byłych właścicieli zamku Książ.