Takiego Szczawna-Zdroju nigdy nie widzieliśmy. Kompletnie puste [ZDJĘCIA]

Mieszkańcy Szczawna-Zdroju wyraźnie wzięli sobie do serca apele o pozostanie w domach. Dzisiaj około godziny 13 ulice uzdrowiska byly puste. W porze kiedy zazwyczaj tłoczno tu było od spacerowiczów, teraz nawet w parkach spotkać można pojedyncze osoby. Ktoś wyprowadzał psa, ktoś wracał z apteki. Nie ma tu problemu z zachowaniem odleglości 2 - 4 metrów. Jeśli ktoś zechce do nawet dystans 100 metrów nie byłby problemem. Niestety w przeciwieństow do niektorych wałbrzyskich marketów, gdzie można mieć wrażenie, że koronawirus to jakaś bajka..

