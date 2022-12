Taksówki w Wałbrzychu: Ważne zmiany w taryfie dziennej i nocnej

Podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej głosowano nad projektem istotnym z punktu widzenia taksówkarzy o osób korzystających z ich usług.

- Do prezydenta Wałbrzycha, wpłynął wniosek przedstawicieli korporacji taksówkarzy działających na terenie Wałbrzycha, o zmianę czasu obowiązywania taryfy dziennej i nocnej. Obowiązująca aktualnie uchwała określa czas trwania taryfy dziennej od godziny 5.00 do 23.00 na od godz. 6.00 do 22.00 - wyjaśniał Krzysztof Fila, kierownik Biura Transportu i Ruchu Drogowego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.