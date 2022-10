Tanie mieszkania na sprzedaż w miejscowościach w pobliżu Wałbrzycha! Paweł Gołębiowski

Zobacz tanie mieszkania do kupienia w miejscowościach powiatu wałbrzyskiego oddalonych od Wałbrzycha o najwyżej 15 kilometrów. Zebraliśmy oferty do 100 tysięcy złotych. Lokale są w różnym stanie. Niektóre do remontu. Kliknij w pierwsze zdjęcie i zobacz wszystkie oferty. Każdej poświęciliśmy trzy zdjęcia, pod zdjęciami opisy.