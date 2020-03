Te psiaki czekają na adopcję w wałbrzyskim schronisku [ZDJĘCIA]

W Wałbrzyskim schronisku dla zwierząt na adopcję czeka blisko 80 psiaków. Niektóre są tu od zaledwie kilku tygodni, inne na normalny dom czekają latami. Małe i duże, kudłate i szorstkowłose, przeważnie są przemiłe, na widok człowieka podbiegają do krat klatki, przytulają się, czekają na pieszczotę.

Psiaki są zadbane, opieka w schronisku jest solidna, ale to miejsce nigdy nie zastąpi domu i kochającego właściciela. Kto nie ma możliwości adoptować zwierzaka, może przychodzić wyprowadzać go. Można robić to codziennie, w godzinach pracy schroniska. Także w weekendy