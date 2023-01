Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu zaprasza po remoncie. Zobaczcie jak się zmieniła widownia i balkon Dużej Sceny!

- Remontu nie udało by się zrealizować bez zaangażowania Urzędu Marszałkowskiego. Z ogromną radością oddajemy do użytku piękną, pachnącą nowością widownię, która poprawi komfort widzów na długie lata. Dodatkowo dotacje dla Teatru, przekazywane przez samorząd województwa, pozwalają na przygotowanie coraz ciekawszej oferty kulturalnej dla naszych widzów. Teatr dziękuje wszystkim, dzięki którym może cieszyć się wspólnym sukcesem. Szczególne podziękowania należą się Radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Zarządowi Województwa Dolnośląskiego i wszystkim tym dzięki którym to przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem – mówi Danuta Marosz, dyrektor Teatru Dramatycznego im. Szaniawskiego w Wałbrzychu.