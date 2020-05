Tegoroczny XXI. Toyota Półmaraton Wałbrzych jednak odwołany!

21. Toyota Półmaraton Wałbrzych w tym roku jednak nie odbędzie się. Wielki masowy bieg w centrum naszego miasta zaplanowany był na 23 sierpnia. Organizatorzy długo liczyli na to, że minie już wtedy zagrożenie epidemiczne i uda się go przeprowadzić. Spodziewano się udziału ponad trzech tysięcy osób. Drogą internetową zgłosiło się już blisko 800 chętnych do startu (ponad 600 wniosło opłatę startową).

– W obecnej chwili nie mamy pewności, jak będzie wyglądała sytuacja epidemiologiczna w sierpniu, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy tak duża impreza sportowa będzie miała szanse odbyć się bezpiecznie na planowanych wcześniej warunkach. W tej trudnej sytuacji nie możemy podjąć ryzyka organizacyjnego, które jest znaczne w przypadku tak dużej imprezy sportowej, dlatego też z ogromnym smutkiem podjęliśmy tę niełatwą decyzję o odwołaniu tegorocznej edycji biegu – informują jednak organizatorzy.